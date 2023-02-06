Кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ

Поліцейські викрили російського бізнесмена, який вивів з України понад 250 млн грн через підконтрольні фірми в Києві та в «офшорах». Про це у понеділок, 6 лютого, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Як розповіли у відомстві, поліцейські встановили низку українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих товариств росіянин налагодив механізм для виведення з України коштів у підконтрольні йому офшорні компанії.

«Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування», – йдеться у повідомленні.

За допомогою «схеми» офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед «кредитором». Надалі це давало підстави безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з РФ та РБ.

Поліцейські з'ясували, що держава зазнала збитків на щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн.

У відомстві вважають, що ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ та сплати податків до російського бюджету.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб. Там вони вилучили фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.



Наразі суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів