Російська корпорація «Газпром нафта» створює власну приватну військову компанію. Про це 7 лютого повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).

Зазначається, що розпорядження про створення власної ПВК 4 лютого підписав глава російського уряду Міхаіл Мішустін.

«Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70% та "Приватна охоронна організація стаф-центр" з часткою 30%», – повідомляють у ГУР.

При створенні ПВК уряд Росії посилається на закон «про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено, що підприємства галузі «можуть отримати право на заснування приватної охоронної організації».

У розвідці додають, що таким чином у Росії продовжується «гонка озброєнь» серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК «Вагнера» Євгенія Прігожина.

«Газпром нафта» – одна з найбільших російських нафтових компаній, що належить ВАТ «Газпром».