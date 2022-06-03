Російському снайперу Олегу Ільїну повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни,поєднаному з умисним вбивством

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, російському снайперу Олег Ільїну, який застрелив мирного жителя на Київщині, коли той повертався додому.

Як розповіла у п’ятницю, 3 червня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, Ільїн служить у 15-ій окремій мотострілецькій «Олександрійській» бригаді 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Росії, що належить до складу так званих російських «миротворчих» військ.

«Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині цей російський “миротворець” вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому», – заявила вона. Водночас у Київській області є два села з назвою Перемога – у Броварському і Баришівському районах і в обох під час окупації Київщини були росіяни. Венедіктова не уточнила, про яке з цих двох сіл йдеться.

За інформацією генпрокурорки, кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло з простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще дев’ять днів не давали односельцям забрати вбитого. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку.

Водночас Венедіктова закликала зголоситися тих, хто впізнав підозрюваного і знає про його причетність до інших злочинів. Інформацію можна надати на спеціальному сайті або ж повідомити в Київську обласну прокуратуру.