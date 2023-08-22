Максим Буткевич брав участь у суді за допомогою відеозв’язку

У вівторок, 22 серпня, в Москві перший апеляційний суд загальної юрисдикції почав розгляд апеляції на вирок українському правозахиснику Максиму Буткевичу, якого «суд» у самопроголошеній «ЛНР» засудив до 13 років колонії за обвинуваченням у воєнних злочинах.

Як повідомило «Суспільне», Буткевич взяв участь у суді за допомогою відеозв’язку з тимчасово окупованого Луганська та виголосив останнє слово.

«Я хотів би лише висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять», – сказав політв’язень.

Він додав, що не отримує жодних новин, газет чи книжок. Телевізор бачив лише протягом чотирьох місяців: «Це російський телевізор, але хоча б щось [було]. Тепер нічого». З книжок у нього є лише Новий Заповіт і Псалтир.

Також Буткевич розповів, що за весь час отримав лише один лист – із привітаннями з днем народження: «І листівку. Абстрактну. Мабуть, тому [вона] й дійшла».

Він уточнив, що до інших полонених теж не доходили посилки, уточнює Буткевич. Передачі отримують лише місцеві арештанти.

«Зацікавився ще більше правозахисними темами, пенітенціарною системою, 3-ю статтею Європейської Конвенції. Дуже багато роботи буде, коли, дасть бог, вийду на свободу», – додав Буткевич.

Підтримати Буткевича до суду прийшли співробітники консульств Німеччини, Великої Британії та Франції, а також правозахисники «Меморіалу» Олег Орлов та Свєтлана Ганушкіна, передає пише «Медиазона».

Нагадаємо, в березні 2023 року терористи «ЛНР» засудили Буткевича до 13 років ув’язнення. Так званий суд визнав його винним «у жорстокому поводженні з мирним населенням та військовополоненими, застосуванні заборонених методів у збройному конфлікті, а також у замаху на вбивство двох осіб та навмисне пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом».

Крім тюремного строку, терористи також зобов'язали Буткевича компенсувати збитки постраждалих у справі.

Зрештою перший апеляційний суд загальної юрисдикції залишив вирок Максиму Буткевичу чинним. Але судді постановили зарахувати фактичний час тримання під вартою з 19 серпня 2022 року – тобто з моменту відповіді з Міноборони, яка підтверджує, що Буткевич перебував в ув'язненні.

Адвокат Буткевича заявив про намір подати касаційну скаргу: «Чекаємо обміну. Немає обміну – пишемо касацію».

Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник центру прав людини «Зміна» та «Громадського радіо». Він потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Російські пропагандисти стверджували, що українські військові нібито самі здалися в полон.