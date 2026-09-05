Росіяни знищили склад «Біокон» на Київщині

Росіяни на Київщині знищили логістичний комплекс «Хіміко-фармацевтичної компанії «Біокон», повідомила пресслужба. За даними Forbes, завдані російським обстрілом збитки оцінюють у понад 15 млрд грн.

Атака сталася в ніч на 3 вересня. Росіяни вдарили по фармацевтичному логістичному комплексу, який складався з двох складів загальною площею 45 000 м². У приміщеннях зберігалися ліки переважно іноземного виробництва. Обсяг знищеної продукції орієнтовно міг забезпечити потреби українських пацієнтів щонайменше на три місяці. Наразі компанія припинила всі операції, зокрема приймання та відвантаження ліків. Постраждалих серед працівників немає.

«Компанія оцінить загальний розмір збитків та вимагатиме притягнення держави-агресора до відповідальності за військові злочини та компенсації завданої нею шкоди. Станом на зараз, на жаль, невідомі строки відновлення повноцінної роботи комплексу», – повідомили у компанії.

Додамо, що 3 вересня начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв, що росіяни атакували складські приміщення у Бориспільському районі. За даними «Економічної правди», йшлося саме про склад фармкомпанії «Біокон». За даними джерел журналістів, серед знищених препаратів була продукція Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca тощо. Forbes додає, що за попередніми оцінками «Біокон», російський удар знищив продукції на 15 млрд грн.

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Як зауважує Forbes, ТОВ «ХФК «Біокон» входить до групи компаній «Біокон» та займається фармацевтичною логістикою і зберіганням лікарських засобів. Компанія надає складські та митно-ліцензійні послуги міжнародним фармацевтичним виробникам і їхнім представництвам в Україні.

Група «Біокон» працює на українському фармацевтичному ринку з 1992 року. Спочатку компанія займалася дистрибуцією ліків, а з 1994 року – складською та митно-ліцензійною діяльністю.

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Нагадаємо, 7 серпня російський обстріл знищив на Дніпропетровщині гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоровʼя, де зберігалися ліки.