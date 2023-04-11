Москалькову виключили разом з її представництвом

Європейська мережа національних інституцій з прав людини (ENNHRI) виключила російську уповноважену з прав людини Татьяну Москалькову. Разом із нею виключили всю інституцію Росії, яка нібито займається питаннями з прав людини, повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець у вівторок, 11 квітня.

За виключення російської інституції на чолі з Москальковою голосували члени ENNHRI зі статусом А, в тому числі й Україна. Татьяну Москалькову виключили за роботу попри статут організації.

«Наголошую, що це вперше за історію існування об’єднання, коли виключають одного із членів», – заявив Дмитро Лубінець.

Татьяна Москалькова під час свого виступу заявила про вихід її групи з ENNHRI, а також використала наративи російської пропаганди про «біолабораторії» США в Україні. Крім того, омбудсменка окупантів лицемірно заявила про порушення прав людини у Франції під час протестів.

За виключення Москалькової проголосували 25 представників ENNHRI, четверо членів мережі утримались. Проти виключення російської омбудсменки не виступив жоден член організації.