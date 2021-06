Салон Bentley Flying Spur 2021 року

Американський журнал Robb Report, який пише про розкішний стиль життя, опублікував свій рейтинг Best of the Best Awards 2021 – список найкращих речей та вражень за останні 12 місяців з усього світу.

Нагороду за найкращий автомобільний салон отримав люксовий седан Bentley Flying Spur, засвідчивши надзвичайну увагу до деталей та виняткову майстерність з боку британського виробника. Салон Flying Spur оздоблений найвишуканішими матеріалами, включаючи 11 порід дерева та текстуровану шкіру в 15 кольорах.

Модель Flying Spur була вперше представлена компанією Bentley у 2005 році як один із найрозкішніших спортивних седанів у світі. Автомобіль поєднує в собі найсучасніші технології та інновації з елегантним та вишуканим дизайном. Актуальна модель – це Flying Spur третього покоління, представлений у 2019 році.

Flying Spur оснащений плаваючою центральною консоллю з 12,3-дюймовим сенсорним екраном високої чіткості. Задні пасажири мають доступ до мультимедійного центру та системи кондиціонування за допомогою пульта дистанційного керування із сенсорним екраном. Елементи керування дозволяють ідеально підлаштовувати кожен параметр на смак користувача, включаючи навігацію, вентиляцію, інформаційно-розважальну систему, панорамний дах тощо.

Експерти з розкоші визнали інтер'єр Bentley Flying Spur бездоганним