Розпушування сирої землі спричиняє злипання дрібних частинок

Після дощу або поливу ґрунт здається ідеально м’яким, і хочеться одразу взятися за сапу. Але ця звичка може завдати більше шкоди, ніж користі. Саме обробка надто вологого ґрунту може серйозно нашкодити рослинам. Як правильно розпушувати ґрунт, пише Ukr.Media.

На перший погляд, все виглядає просто: земля м’яка, не потребує зусиль – рихли хоч зараз. Та під поверхнею відбуваються процеси, які непомітні неозброєним оком. Надмірна волога змінює структуру ґрунту, і якщо у цей момент втрутитися, можна зруйнувати її природний баланс.

Розпушування сирої землі спричиняє злипання дрібних частинок, особливо це стосується глинистих та суглинкових ґрунтів. У результаті утворюються щільні грудки, які перекривають доступ повітря до кореневої системи. Корені починають «задихатися», уповільнюється ріст рослин, знижується їхній захист від хвороб.

Найбільш критичне – пошкодження ґрунтових капілярів. Ці крихітні канали відповідають за рівномірний розподіл вологи й поживних речовин. Якщо їх зруйнувати, земля після висихання перетвориться на тверду кірку, крізь яку не зможуть пробитися ні вода, ні повітря. Таке ущільнення також відлякує дощових черв’яків, природних «помічників» у рихленні ґрунту. Усе це призводить до застою вологи, загнивання коренів і слабкого розвитку розсади.

Коли ж варто рихлити ґрунт

Ідеальний момент – коли земля вже не липне до рук, але ще зберігає трохи вологи. Щоб перевірити, чи настав слушний час, стисніть у руці невелику грудку землі. Якщо вона легко розсипається при натисканні – можете сміливо працювати. Якщо ж злипається або тримає форму – краще зачекати ще добу-дві.

Щоб зберегти структуру ґрунту і зменшити потребу в частому розпушуванні, використовуйте мульчування. Шар соломи, сухої трави або тирси захистить землю від ущільнення після дощу, зменшить випаровування вологи та збереже мікрофлору.