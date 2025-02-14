Помідори варто рясно полити після посадки

Як тільки після зимових холодів температура підвищується, настає період для городників, коли саме час задуматися про майбутній врожай. Однак погодні умови можуть бути нестабільними, і розсада помідорів може опинитися під загрозою. Існує ефективний спосіб, який дозволяє зберегти час і зусилля – вирощування помідорів у мішках або пакетах. Це ідеальний метод для тих, хто хоче отримати хороший урожай навіть на обмеженому просторі, наприклад, на балконі. Як правильно вирощувати томати у мішках, пише УНІАН.

Покрокова інструкція

Для вирощування томатів у мішках можна використовувати як спеціальні контейнери з поліефірного матеріалу, так і звичайні поліетиленові пакети. Такий метод підходить навіть для маленьких городів, адже температура ґрунту в мішках зазвичай вища, ніж на звичайній грядці. Для початку потрібно підготувати місце, де мішки стоятимуть протягом усього періоду вирощування, оскільки помідори потребують багато сонця.

У мішку робиться дренаж з гальки або спеціальних отворів на дні ємності. Далі насипається ґрунт, який треба змішати з компостом, залишаючи його розсипчастим, щоб забезпечити хорошу аерацію.

Коли мішки підготовлені, можна висаджувати розсаду. Помідори варто рясно полити після посадки, а в подальшому – забезпечити їм регулярний догляд, підв'язку, полив та підживлення. Якщо всіх правил дотримано, можна очікувати відмінний урожай, навіть у непростих погодних умовах.