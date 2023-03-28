Сергій Атрощенко народився на Житомирщині, однак зараз живе в Приморсько-Ахтарську, звідки злітали літаки бомбардувати Маріуполь

Міжнародна розслідувальна спільнота InformNapalm назвала імʼя російського військового, який відповідальний бомбардування Маріуполя. Йдеться про російського полковника Сергія Атрощенка, який народився на Житомирщині, однак зараз живе у Росії.

28 березня розслідувачі InformNapalm спільно з радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенко опублікували матеріал про Сергія Атрощенка – російського полковника, який надавав накази та контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Він є командиром в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ, що дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарська.

Сергій Атрощенко народився у місті Овруч Житомирської області, після чого проживав у Липецьку й був прописаний у Воронежі. Потім він деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у Гвардійському в окупованому Криму. Зараз він живе орендованій квартирі в Приморсько-Ахтарську.

За даними Петра Андрющенка, саме з аеродрому в Приморсько-Ахтарську злітали літаки російської армії, які скидали авіабомби на Маріуполь.

Журналісти InformNapalm зазначають, що чутлива та особиста інформація в матеріалі була опублікована «через відмову Атрощенко у співпраці з розвідувальними структурами». Крім того, під час підготовки публікації матеріали щодо Атрощенка та його підлеглих були передані для оформлення ордера від Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, з першого дня повномасштабного вторгнення росіяни масовано бомбардували Маріуполь. 16 березня 2022 року російські війська цілеспрямовано скинули авіабомбу на драматичний театр, де хвалися близько тисячі цивільних. За даними міськради, внаслідок бомбардування драмтеатру загинули щонайменше 300 людей.