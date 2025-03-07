Обидва продукти можна доповнювати різними інгредієнтами, але головна різниця між ними – це спосіб приготування

Мюслі та гранолу часто плутають через їхню схожість, але ці продукти мають суттєві відмінності. Shuba розповідає, у чому їх різниця та що корисніше для сніданку.

Обидва варіанти є зерновими продуктами на основі вівсяних пластівців і містять схожі інгредієнти:

горіхи

сухофрукти (родзинки, журавлину, курагу, фініки)

насіння (льону, чіа, кунжут тощо)

Обидва продукти можна доповнювати різними інгредієнтами, але головна різниця між ними – це спосіб приготування.

Чим відрізняються мюслі та гранола?

Мюслі – це суміш вівса, горіхів, насіння та сухофруктів. Автором мюслів вважають Максиміліана Бірчера-Беннера, швейцарського лікаря та дієтолога. Мюслі популярні в Європі як здорова їжа для сніданку. На відміну від граноли, інгредієнти мюслів не запечені, а це означає, що вони сирі. Традиційно вони подаються з молоком або йогуртом – в холодному вигляді. Або в гарячому вигляді – зварені на воді чи молоці.

Гранолу створив американський лікар Джеймс Калеб Джексон. На сьогодні гранола залишається класичним елементом сніданку в більшості американських будинків. Її готують шляхом змішування інгредієнтів, таких як горіхи, овес та сухофрукти, з олією та підсолоджувачами, зазвичай медом, кленовим сиропом або цукром та їх випіканням у духовці при 180°C.

На відміну від мюслів, гранола в основному подається холодною. Ви можете з’їсти її прямо з банки як закуску, з молоком або використовувати як хрусткий додаток до йогурту.

Що корисніше?

Хоча мюслі зазвичай не містять доданих підсолоджувачів, вони мають досить високий вміст цукру, якщо в складі є сухофрукти, як і в гранолі. Різниця у вмісті цукру між ними становить близько 5 грамів на порцію, тобто еквівалент 1 чайної ложки.

Однак важливо враховувати розмір порції. Типова порція граноли (28–56 г) містить 7–15 г цукру, тоді як порція мюслі (43–65 г) може містити близько 11–16,5 г цукру. Крім того, харчова цінність цих продуктів залежить від складу, адже додавання горіхів, насіння чи підсолоджувачів може суттєво впливати на загальну кількість жирів.