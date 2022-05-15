Бойовики Рамзана Кадирова мали завдання здійснити геноцид українців

Головне управління розвідки Міноборони України у неділю, 15 травня, оприлюднило особисті дані 2500 найманців з Чеченської республіки – «кадирівців», які брали та беруть участь у війні в Україні.

За інформацією ГУР, «кадирівці» почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їхнім завданнямбуло залякування та геноцид українців. Перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.

«Після того як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, “кадирівцям” наказали зупиняти підрозділи окупантів що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлялися воювати. З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки де продовжили грабувати та знімати ролики про свої “подвиги” для TikTok», –вказано у повідомленні ГУР.

Розвідка повідомляє, що з 2500 найманців близько 100 загинули, близько 300 отримали поранення та більше 60 втекли з України, покинувши зброю та амуніцію.

Воєнна розвідка України оприлюднила список бойовиків з Чеченської республіки, які в березні-травні 2022 року брали участь в російській агресії. Повний перелік доступний на сайті ГУР.