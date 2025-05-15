За допомогою дронів Magura бійці ГУР зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України

У середу, 14 травня, в Києві начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura.

Зокрема, розвідники показали:

«кілерку» кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;

мультифункціональну платформу Magura V6P;

дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

Як наголошують у ГУР, за допомогою дронів Magura бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України. Впродовж двох років застосування різних модифікацій цього дрона бійці уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили, зокрема:

2 ворожі гелікоптери Мі-8,

2 винищувачі Су-30,

великі кораблі «Сєрґєй Котов», «Івановєц», «Цезарь куніков» та інші судна.

Завдані росіянам збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 травня, бійці Головного управління розвідки вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura.

3 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові знищили ще один російський літак. Ліквідували ворожу ціль у Криму.

3 травня голова ГУР розповів деталі збиття російських Су-30 у Чорному морі.