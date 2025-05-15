Розвідники вперше показали новітні морські дрони, які збили російські Су-30
За 2 роки застосування дронів Magura бійці уразили 17 морських та повітряних цілей Росії
У середу, 14 травня, в Києві начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura.
Зокрема, розвідники показали:
- «кілерку» кораблів чорноморського флоту росії Magura V5;
- мультифункціональну платформу Magura V6P;
- дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
- модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.
Як наголошують у ГУР, за допомогою дронів Magura бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України. Впродовж двох років застосування різних модифікацій цього дрона бійці уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили, зокрема:
- 2 ворожі гелікоптери Мі-8,
- 2 винищувачі Су-30,
- великі кораблі «Сєрґєй Котов», «Івановєц», «Цезарь куніков» та інші судна.
Завдані росіянам збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.
Нагадаємо, у п’ятницю, 2 травня, бійці Головного управління розвідки вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura.
3 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові знищили ще один російський літак. Ліквідували ворожу ціль у Криму.
3 травня голова ГУР розповів деталі збиття російських Су-30 у Чорному морі.