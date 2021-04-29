Запуск нових газовидобувних проектів у західному регіоні принесе Україні додатково 4,4 млрд м3 власного газу до 2030 року та дозволить створити 24 тис. нових робочих місць. Йдеться про розробку газових покладів у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Про це свідчать висновки незалежного дослідження ринку видобування природного газу в Україні, яке проводилося міжнародною консалтинговою компанією KPMG в Україні. Для досягнення таких показників видобувні компанії можуть інвестувати у західний регіон понад 18,8 млрд грн.

Згідно з результатами огляду ринку, нафтогазова галузь має фундаментальне значення для функціонування усієї економіки України. На кожну 1 гривню інвестицій у галузь, країна отримує 2,86 грн до ВВП.

Під час дослідження було розглянуто два можливі підходи до видобування власних вуглеводнів. Консервативний сценарій розвитку подій передбачає використання вже відкритих родовищ, більшість з яких виснажені на понад 80%.

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Ще один сценарій – це сценарій розвитку. Йдеться про нові газовидобувні проекти «Нафтогазу» та приватних видобувних компаній, які пропонується запустити насамперед у акваторії Чорного моря та Карпатському регіоні, а також у межах Юзівської площі.

«Наразі Україна залежить від імпорту енергоносіїв, що становить ризики для енергетичної та економічної незалежності. Сценарій розвитку призведе до зростання видобутку до 30 млрд м3 газу на рік впродовж десяти років. Це дасть змогу повністю відмовитися від його імпорту», - зазначається у дослідженні.

Також, діяльність газовидобувних компаній допоможе створити до 24 тисяч нових робочих місць у областях, де відбуватиметься видобуток газу. Потенційний вплив сценарію розвитку для Львівської області складає 14,8 тис. робочих місць, для Івано-Франківської – 5,1 тис., для Чернівецької – 2,5 тис., для Закарпатської – 1,2 тис.

Крім того, розвиток газовидобування у Карпатському регіоні збільшить відрахування до місцевих бюджетів. Згідно прогнозу сценарію розвитку, загальна сума інвестицій у соціальні проекти на території Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей може сягнути 176,6 млн грн.

Відзначимо, що за останні 5 років за кошти, спрямовані Групою Нафтогаз до західного регіону, вже було реалізовано низку соціальних проектів. Зокрема, «Нове село», «Сучасна лікарня громаді», «Школа майбутнього» та інші.