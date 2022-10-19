Зі старого молитовного дому за межами Бергена відкривається вид на великі частини флоту ВМС Норвегії

Російська православна церква (РПЦ) впродовж останніх років придбала кілька об’єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни. Про це пише норвезьке місцеве видання Dagbladet.

Як з'ясували журналісти, один з об'єктів, який придбала РПЦ, старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи.

За даними з реєстру, у 2016 році приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату.

Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

РПЦ також володіє нерухомістю у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними журналістів, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.

Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло – це Ольгінська парафія. Служби тут проходять з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас, проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами.

Додамо, що РПЦ активно підтримує дії російської влади в Україні. Після оголошення у Росії «часткової» мобілізації голова Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на фронт і не боятися вмирати. Також він вважає, що у війні проти України російські військові виконують своє «покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством», тому їхні дії «порівняльні з самопожертвою».

Проти глави РПЦ патріарха Кирила через його підтримку повномасштабної війни в Україні персональні санкції вже запровадили Велика Британія та Канада. Деякі європейські країни закликають включити його до списку санкцій Євросоюзу.