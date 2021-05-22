Румунія передасть Україні партію вакцини від коронавірусу вже наприкінці травня. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв’ю «Укрінформу», опублікованому в суботу, 22 травня.

«Наприкінці травня у рамках гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу», – розповів Боднар.

Водночас дипломат не уточнив про точну дату поставки, яку саме вакцину планує передати Румунія та у якій кількості. Ймовірно, йдеться про 100 тис. доз препарату AstraZeneca. Надання цієї вакцини на початку травня анонсував прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

Боднар також згадав і про обіцянку Польщі перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca. З його слів, питання перепродажу залишається актуальним, а затримка відбулася, оскільки протягом певного періоду Польща недоотримувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб. Можливо, передача вакцини відбуватиметься частинами.

Нагадаємо, що загалом в Україні від коронавірусу вакцинують препаратами Pfizer, AstraZeneca індійського і південнокорейського виробництва, а також китайською вакциною CoronaVac.

24 квітня Україна отримала від глобальної ініціативи COVAX 367 тис. доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва, а 16 квітня – 117 тис. доз препарату Pfizer.