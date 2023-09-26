РУстем Умєров прокоментував можливу смерть командувача ЧФ

Імовірна смерть командувача російського Чорноморського флоту Віктора Соколова стала б гарною новиною та свідченням деокупації української території. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю CNN.

Як зазначає видання, глава українського Міноборони «не підтвердив і не спростував» смерть командувача Чорноморського флоту РФ внаслідок ракетного удару українських воїнів по штабу окупантів у Севастополі.

«Він знаходиться на наших тимчасово окупованих територіях... Його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він загинув, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупувати нашу територію», – наголосив Умеров.

Раніше сьогодні міноборони Росії оприлюднило відео, де, ймовірно, Віктор Соколов, про загибель якого напередодні повідомила українська сторона, бере участь у засіданні колегії відомства. На оприлюдненому відео видно, ймовірно, Соколова, але він нічого не говорить.

У відповідь на це Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що «уточнюють інформацію» щодо ймовірної загибелі командувача Чорноморського флоту Росії.

«Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих – командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим – наші підрозділи уточнюють інформацію», – заявили в ССО.

Як інформував ZAXID.NET, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Військові подробиць операції не розкрили, однак згодом стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.