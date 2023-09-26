Командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов (обведений червоним овалом) був нібито присутній на колегії міноборони РФ 26 вересня

Сили спеціальних операцій ЗСУ перевіряють інформацію росіян про те, що командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Віктор Соколов нібито живий після ракетних ударів по штабу ЧФ РФ у Севастополі. Про це йдеться у повідомленні, яке оприлюднила прес-служба ССО у вівторок, 26 вересня.

«Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл», – йдеться у повідомленні.

Уточнення інформації відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції.

«Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим – наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Військові подробиць операції не розкрили, однак згодом стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

Натомість сьогодні, 26 вересня, міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді. Де і коли зняте це відео, наразі не встановлено.