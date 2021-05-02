Вартість квитків починається від 33 євро в одну сторону

Ірландський лоукостер Ryanair відкриє прямий рейс зі Львова в столицю Латвії Ригу. Вартість квитків починається від 33 євро в одну сторону.

Як повідомляє сайт Avianews.com, рейси зі Львова почнуть виконувати з 31 жовтня. Полетіти в Ригу можна буде двічі на тиждень – у четвер та неділю. З Риги по четвергах літак вирушатиме о 6:45, а в зворотному напрямку – о 8:45. У п'ятницю з Риги рейс запланований на 15:40, а зі Львова – на 17:40.

Квитки на новий рейс Львів – Рига коштують від 33 євро. Їх можна придбати на сайті Ryanair. У вартість квитка входить перевезення ручної поклажі розмірами 40х25х20 без обмеження ваги.

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