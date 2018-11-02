Ryanair виконав перший рейс зі Львова до Лондона

Авіакомпанія здійснюватиме 14 рейсів на тиждень з львівського аеропорту

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 16:504270

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Ryanair виконав перший рейс зі Львова до Лондона
фото з Facebook-сторінки львівського аеропорту
Першим рейсом Ryanair зі Львова до Лондон скористались 139 пасажирів

У п'ятницю, 2 листопада, лоукост Ryanair почав виконувати рейс Львів – Лондон. Це уже п'ятий напрямок, який авіакомпанія розпочала виконувати з міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

З аеропорту Лондона (London Stansted Airport) на борту літака Ryanair до Львова прилетіли 159 пасажирів. А зі Львова до Лондона, як повідомила прес-служба львівського аеропорту, об 11:55 попрямували 139 пасажирів.

Рейси на цій лінії авіакомпанія виконуватиме тричі на тиждень: у понеділок, п'ятницю та неділю. Загалом Ryanair виконує по 14 рейсів на тиждень зі Львова.

Нагадаємо, цього тижня перевізник також почав виконувати рейси до Кракова, Варшави (Warsaw Modlin Airport), Дюссельдорфа (Weeze Airport) та Меммінгена (Memmingen Airport).

Додамо також, що зі Львова до Лондона, щоправда до іншого аеропорту – London Luton Airport, тричі на тиждень рейси виконує ще один європейський лоукост-перевізник Wizz Air.

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