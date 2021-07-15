Під час спеки на водоймах Львівщини побільшало нещасних випадків. Лише цьогоріч за купальний сезон на Львівщині 29 потопельників, серед них – чотири дитини. Цифра більша, аніж торік у цей час. Тож надзвичайники Львівщини провели рейд на піщаному кар'єрі у Ясниськах. Зокрема роздали інформаційні листівки відпочивальникам, які лізли купатися у небезпечну водойму. Адже це діючий кар’єр, тут постійно добувають пісок. Із дна озера його викачують глибинні помпи. Тож достеменно невідомо, яка глибина водойми. А ще тут чимало холодних течій, тож судома може схопити навіть дуже досвідченого плавця. Втім цьогоріч, як і у попередні роки, люди не зважають на небезпеки і лізуть купатися. Рятувальники вирішили ще раз нагадати відпочивальникам, що прохолода води тут може коштувати їм життя.

«Усі 29 загиблих людей втратили життя, на жаль, на необлаштованих водоймах. Бо там, де є облаштовані, там, відповідно, є позначені глибини, є позначено буями, де не запливати, є люди навчені, рятувальники, які нададуть їм, в разі чого, допомогу», – розповів головний інспектор відділу техногенної безпеки ДСНС Іван Іськів.

Крім того, хоч і люди тішаться чистою водою, та її вмісту тут ніхто не досліджував. Глибина ж озер постійно збільшується через діючі помпи. А ще надзвичайники нагадують загальні правила поводження на воді. Адже їх дотримання надважливе і навіть у тих місцях, де облаштовані пляжі.

«Дорослим необхідно пам'ятати, що діти повинні відпочивати лише під наглядом дорослих та на жодну хвилину не залишати їх наодинці. Під час відпочинку на водоймі не можна запливати за буйки, подавати хибні сигнали тривоги. Також під час відпочинку не можна стрибати у непризначених для цього місцях, не плавати на надувних матрацах, адже в будь-який момент вони можуть перевернутися. Це є небезпечно», – зазначив речник ДСНС Львівщини Ігор Курус.

А щоб освіжитися під час спекотних днів, для мешканців Львівщини є облаштовані 20 локацій. А ZAXID.NET зібрав перелік озер та баз відпочинку неподалік Львова з актуальними цінами та умовами на 2021 рік.

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