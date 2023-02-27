Лавини можуть зійти на Закарпатті, Івано-Франківщині та Буковині

ДСНС попередила туристів та місцевих мешканців про підвищену лавинну небезпеку в районі високогір'я. Через значне погіршення погоди та хуртовини в Карпатах, у понеділок та вівторок можуть зійти снігові лавини.

Про небезпеку у високогір'ї прес-служба ДСНС повідомила в понеділок, 27 лютого. За даними надзвичайників у горах Івано-Франківської області очікується висока імовірність сходження лавин – ДСНС оголосив 4 рівень небезпеки. «27 лютого у зв’язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву та продовженням снiгопадiв на високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень)», – повідомили в прес-службі ДСНС. Імовірність сходження лавин на Івано-Франківщині триматиметься і у вівторок, 28 лютого, зберігатиметься 3 рівень сніголавинної небезпеки. Укргідрометцентр передбачає можливе сходження лавини в Яремче.

Укргідрометцентр показав можливі місця сходження лавин

В гірських регіонах Закарпаття та Чернівецької області також є ризик сходження лавин – надзвичайники попередили про 3 рівень небезпеки у понеділок та вівторок, 27-28 лютого. «27-28 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Чернiвецької області зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», – зазначили в прес-службі ДСНС.

Раніше ДСНС повідомляла про сходження лавин на Закарпатті та Івано-Франківщині. Попри середній рівень небезпеки, у неділю, 26 лютого, з гори Піп Іван Чорногірський зійшла лавина. Рятувальники закликали туристів та місцевих мешканців не ходити в гори, поки тривають хуртовини та снігопади.