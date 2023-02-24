Небезпека сходження лавин 24 лютого є помірною

ДСНС України попередила про підвищення сніголавинної небезпеки у горах Івано-Франківщини та Закарпаття та закликала туристів перенести заплановані походи у високогір'я. Через снігопади та хуртовини 25-26 лютого є ризик лавин третього рівня небезпеки, а станом на 24 лютого небезпека сходження лавин є помірною.

Про сніголавинну небезпеку повідомили в ДСНС у п'ятницю, 24 лютого. «Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що цими вихідними, 25-26 лютого, у звязку iз хуртовиною та снiгопадами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», – повідомили у прес-службі ДСНС.

25 та 26 лютого у високогір'ї очікують сходження лавин

У ДСНС зазначили, що 24 лютого на горі Піп Іван Чорногірський тримається температура -5°С, а видимість обмежено до 50 метрів. «Закликаємо всіх не ризикувати та цими вихідними не вирушати у гірські мандрівки. Адже погодні умови будуть складними, навіть якщо ви досвідчений турист – не варто наражати своє життя на небезпеку», – написали в прес-службі ДСНС.