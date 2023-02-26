На північному схилі гори Піп Іван Чорногірський зійшла снігова лавина. Фото лавини зробив гірський рятувальник Василь Фіцак. «Зафіксовано схід невеликої лавини на північному схилі г. Піп Іван Чорногірський в напрямку полонили Шешорська. Снігу на схилах достатньо, тому варто уникати пересування схилами», – написав керівник Чорногірського рятувального посту Василь Фіцак. Управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомило, що наразі через хуртовини у Карпатах зберігається значна лавинна небезпека. Туристів закликають не виходити у гори протягом 26-27 лютого для уникнення небезпеки.

Фото: Василь Фіцак/Facebook