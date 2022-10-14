У Львові відкрили 30-метровий мурал на честь Маріуполя. Фото дня
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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14 жовтня у центрі Львова відкрили присвячений мешканцям Маріуполя мурал «Дорога додому», де зображені локації та об’єкти, знищені в результаті вторгнення росіян. 30-метровий мурал намальований на стінах будинків на вул. Нижанківського, де у липні відкрили центр підтримки переселенців «Я – Маріуполь». «Все це – про наше бажання: у якому б місті ми не були, ми маємо наш шлях додому. Ми хочемо, щоб перемога настала якнайшвидше та над Маріуполем замайорів прапор України», – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко, який взяв участь у відкритті муралу разом з мером Львова Андрієм Садовим.
Фото Романа Балука, ZAXID.NET
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