14 жовтня у центрі Львова відкрили присвячений мешканцям Маріуполя мурал «Дорога додому», де зображені локації та об’єкти, знищені в результаті вторгнення росіян. 30-метровий мурал намальований на стінах будинків на вул. Нижанківського, де у липні відкрили центр підтримки переселенців «Я – Маріуполь». «Все це – про наше бажання: у якому б місті ми не були, ми маємо наш шлях додому. Ми хочемо, щоб перемога настала якнайшвидше та над Маріуполем замайорів прапор України», – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко, який взяв участь у відкритті муралу разом з мером Львова Андрієм Садовим.

Фото Романа Балука, ZAXID.NET