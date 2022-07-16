У центрі облаштували дитячу кімнату

У Львові відкрили центр підтримки переселенців з Маріуполя. У ньому надаватимуть гуманітарну, медичну та психологічну допомогу, різноманітні консультації. Тут облаштували дитячу кімнату. Центр відкрили у суботу, 16 липня, мери Львова Андрій Садовий та Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє прес-служба міськради.

Центр «Я – Маріуполь» працюватиме на пл. Галицькій, 15. У Львові, за словами Вадима Бойченка, живе 10 тис. маріупольців.

«У таких центрах є відчуття дому. Головна мета такого центру – повернення наших маріупольців до життя. А це дуже важливо. Тому дуже дякую Львову за допомогу і підтримку вже з перших днів наступу на наше місто. Особливо дякую за підтримку нашого центру "Я – Маріуполь"», – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Це вже 10 такий центр в Україні, їх облаштовують за кошти Маріуполя та міжнародних благодійних фондів. Раніше такі центри відкрили у Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Одесі, Кропивницькому, Івано-Франківську, Калуші та Хмельницькому. У планах – створити ще в Ужгороді, Кривому Розі, Чернівцях – із загальним охопленням 150 тисяч людей.

фото Романа Каймана

Окрім заявлених послуг, пізніше планують допомагати маріупольцям з працевлаштуванням, оздоровленням дітей, тимчасовим розселенням, наданням побутових сервісів.

«За всі дні війни близько 5 млн українців пройшли через Львів. Хтось тут жив день-два, а більше 200 тис. українців з інших міст тут жили кілька місяців. Сьогодні Львів приймає 150 тис. осіб. Тому ми організували загальноміський центр підтримки вимушено переміщених українців. Ми вітаємо такі ініціативи, як сьогоднішня, коли у Львові відкриваються осередки кожного міста. Це дуже добре, бо тут працюють люди, які жили в Маріуполі. Вони між собою часто знайомі і є зовсім інший елемент довіри», – відзначив мер Львова Андрій Садовий.

Міські голови Львова і Маріуполя відвідали модульне містечко для переселенців на Сихові. Там, окрім маріупольців, проживають українці із Луганська, Краматорська, Херсона та інших міст, де ведуться бойові дії.