У Львові на вул. Тракт Глинянський відрили перші деревʼяні будиночки, в яких житимуть переселенки, які нещодавно народили, та вагітні. Центр матері і дитини «Незламні матусі» обладнаний усім необхідним для перших місяців життя дитини.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у п’ятницю, 15 липня, майбутнім мешканкам презентували Центр матері і дитини «Незламні матусі».

«Народження та виховання дитини мають конкретні терміни і не можуть чекати на завершення війни. Допомога для таких жінок потрібна тут і зараз. Саме тому перші будиночки для наших незламних матусь у Львові вже відкрили свої двері. Тут комфортно зможе жити понад 100 людей. Безпека і цілодобовий медичний супровід – це те, що отримає тут кожна мама і дитина», – повідомив мер.

Будувати містечко для вагітних переселенок та жінок, які нещодавно народили, почали три місяці тому. Зокрема в районі вул. Тракт Глинянський збудували два двоповерхові будинки загальною площею 1300 м2. У кожному будинку є спальні, пральні, вбиральні, душові, кімнати відпочинку, кухні та їдальні. Поруч із будинками облаштовують хідники, оглядовий і дитячий майданчики та штучне озеро.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, житло добре адаптоване для зими: є електричне опалення.

Загалом в обох будинках зможе проживати 104 людини. З кожною жінкою мерія підпише угоду, в якій будуть зазначені умови та терміни проживання.

Керівник дитячої лікарні Святого Миколая Іван Міськів повідомив, що у Центрі матері і дитини «Незламні матусі» чергуватиме патронатна медсестра.

«Тут буде середній акушерський персонал, який допомагатиме вагітним. Оскільки потрібно правильно підготуватись до пологів, з цим медичний персонал буде ознайомлювати вагітних: які вправи необхідно робити, як психологічно себе підготувати до майбутніх пологів тощо. За потреби, є можливість надання будь-якої медичної допомоги як матусям, так і діткам у досить близькій локації до містечка», – сказав Іван Міськів.

Зазначимо, що на будівництво тимчасового житла для переселенок у Львові Товариство Червоного Хреста України виділило 26 млн грн.