Керівник Чорногірського рятувального посту Василь Фіцак опублікував світлини вершини гори Піп Іван після шторму в Карпатах. Негода у високогір'ї почалася ввечері 18 лютого, штормове попередження рятувальники оголосили на 19 лютого. Франківське управління ДСНС офіційно закликало туристів утриматися від походів у гори через хуртовини та сильний вітер до 20 м/с. Після кількаденного шторму у горах почалася ясна погода, температура повітря – до -8 морозу. «Після п’яти діб шторму небеса отворились і подарували прекрасний день», – написав гірський рятувальник Василь Фіцак.

Фото: Василь Фіцак/Facebook