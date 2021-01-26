25 січня двоє підлітків з Великих Мостів каталися на лижах на горі Тростян (1232 м) біля смт. Славське. Хлопці початківці, тому самостійно не змогли спуститися з гори. По допомогу вони звернулися до рятувальників. Юнаки отримали легкі обмороження кінцівок.

Славська пошуково-рятувальна група допомогла виснаженим лижникам спуститися до підніжжя гори Тростян. Туристи — хлопці 2004 року народження з м. Великі Мости Львівської області.

Працівник прес-служби ДСНС Львівщини Ігор Курус розповів ZAXID.NET, що хлопці піднялися на гору на підйомнику, а спускались маршрутом, на якому нікого не було, щоб покликати на допомогу. Тому вони самі зателефонували до рятувальників.

«Це були лижники-початківці. Вони спуститись лише до половини лижної траси гори Тростян. Самим доїхати до кінця маршруту не змогли через його складність, відсутність навичок і незадовільне спорядження», — зазначив Ігор Курус.

За попередніми висновками, один з підлітків отримав легке обмороження двох ніг, а інший обмороження фалангів пальців рук. Однак від медичної допомоги хлопці відмовилися.