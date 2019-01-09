Рятувальники третій день продовжують пошуки зниклого лижника на Закарпатті

Пошуки 34-річного киянина тривають із вечора 6 січня

СуспільствоОлена Петришин, сьогодні, 11:407310

До теми

Рятувальники третій день продовжують пошуки зниклого лижника на Закарпатті
фото ДСНС
До пошуків задіяли 18 гірських рятувальників, 4 автомобілі та 11 лісників

В районі популярного гірськолижного курорту Пилипець у Закарпатській області вже третю добу розшукують 34-річного лижника з Києва, про зникнення якого разом з товаришем стало відомо ще ввечері 6 січня. Його колегу рятувальники знайшли наступного дня, але виявилось, що вони розділилися. Пошуки 34-річного киянина тривають досі. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.

У вівторок, 8 січня, пошуково-рятувальні роботи в районі гори Гемба проводили чотири групи рятувальників. Усього до пошуків задіяли 18 гірських рятувальників, 4 автомобілі та 11 працівників лісгоспу. Вони обстежували урочище Криві Путі, частину підніжжя гори Великий Верх, гору Ряпецька та ущелини від станції Оса Свалявського району до підніжжя гори Високий Верх. Лісники оглянули усі будинки лісників поблизу, однак зниклого киянина так і не вдалось знайти. За інформацією рятувальників, станом на ранок середи, 9 січня, пошукові роботи тривають.

Усі фото ДСНС

Нагадаємо також, що 7 січня у тому ж районі рятувальники знайшли мертвим іншого лижника-фрірайдера.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В районі гори Гемба на Закарпатті загинув лижник-фрірайдер ZAXID.NET
ДСНС попередила про небезпеку сходження лавин у Карпатах ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук