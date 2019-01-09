Рятувальники третій день продовжують пошуки зниклого лижника на Закарпатті

До пошуків задіяли 18 гірських рятувальників, 4 автомобілі та 11 лісників

В районі популярного гірськолижного курорту Пилипець у Закарпатській області вже третю добу розшукують 34-річного лижника з Києва, про зникнення якого разом з товаришем стало відомо ще ввечері 6 січня. Його колегу рятувальники знайшли наступного дня, але виявилось, що вони розділилися. Пошуки 34-річного киянина тривають досі. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.

У вівторок, 8 січня, пошуково-рятувальні роботи в районі гори Гемба проводили чотири групи рятувальників. Усього до пошуків задіяли 18 гірських рятувальників, 4 автомобілі та 11 працівників лісгоспу. Вони обстежували урочище Криві Путі, частину підніжжя гори Великий Верх, гору Ряпецька та ущелини від станції Оса Свалявського району до підніжжя гори Високий Верх. Лісники оглянули усі будинки лісників поблизу, однак зниклого киянина так і не вдалось знайти. За інформацією рятувальників, станом на ранок середи, 9 січня, пошукові роботи тривають.

Усі фото ДСНС

Нагадаємо також, що 7 січня у тому ж районі рятувальники знайшли мертвим іншого лижника-фрірайдера.