ДТП сталася на дорозі у селі Зарваниця біля Золочева

У середу вранці, 18 жовтня, у селі Зарваниця Золочівського району на Львівщині сталася лобова ДТП двох легковиків Kia Sorento та Daewoo Sens. У результаті постраждали водій та пасажирка Daewoo Sens, 64-річного водія деблоковували рятувальники.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько о 10:18 у селі Зарваниця Золочівського району. Зіткнулися автомобілі Kia Sorento і Daewoo Sens. Водія Daewoo Sens з понівеченого авто деблоковували рятувальники. Також постраждала пасажирка цього авто. Обох госпіталізували до лікарні.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили ZAXID.NET, що 64-річного водія госпіталізували у важкому стані з політравмою. Попередньо в нього діагностували забій грудної клітки, переломи ребер, стегна та руки. 60-річну пасажирку доправили до лікарні з забоєм грудної клітки.