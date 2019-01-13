Рятувальники знайшли тіло четвертого загиблого внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа

Серед чотирьох загиблих двоє пожежників і двоє цивільних громадян

У неділю, 13 січня, на наступний день після вибуху в паризькій пекарні рятувальники знайшли під завалами тіло ще одного чоловіка, який загинув. Відтак кількість загиблих унаслідок вибуху зросла до чотирьох, хоча влада міста уточнювала про трьох загиблих. Про це інформує Le Figaro.

Серед чотирьох загиблих двоє пожежників і двоє цивільних громадян.

Також повідомлялось, що внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа незначні пошкодження дістав громадянин України.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні у центрі Парижа в пекарні, розташованій на вулиці Рю-де-Тревіз, близько 9:00 ранку за місцевим часом пролунав сильний вибух. За попередніми даними, вибух стався через витік газу.

Полум'я охопило перший поверх будівлі, в якій розташована пекарня. Наслідки вибуху - розбиті вікна і вітрини в сусідніх будинках, пошкоджені машини.