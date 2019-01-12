У центрі Парижа стався потужний вибух, 30 людей постраждали

Попередня причина вибуху — витік газу в пекарні

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 12:197050

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У центрі Парижа стався потужний вибух, 30 людей постраждали
фото Twitter/matthieucroissandeau
У центрі Парижа стався вибух

У центрі Парижа вранці 12 січня прогримів потужний вибух, внаслідок чого, за даними префектури французької столиці, є багато постраждалих. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на французькі ЗМІ.

Вибух стався близько дев’ятої години ранку у приміщенні пекарні, розташованої у дев’ятому окрузі Парижа. Спочатку було чути сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Фото у соцмережах демонструють руйнівні наслідки.

Вулиця, де розташована пекарня, повністю засипана уламками. У будинках вибиті вікна. За інформацією ЗМІ, вибух був настільки потужним, що його силу відчули за сотні метрів.

Внаслідок вибуху є постраждалі. Спочатку йшлося про 20 людей, проте згодом їхня кількість сягнула 30-ти.

Місцева влада згодом повідомила, що унаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них — двоє рятувальників. П’ятеро з них зазнали важких травм.

На місці працюють підрозділи пожежної служби. Туди ж вирушив голова МВС Франції. Поліція просить жителів уникати місця інциденту. Причиною вибуху наразі вважають витік газу.

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