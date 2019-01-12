У центрі Парижа стався потужний вибух, 30 людей постраждали
Попередня причина вибуху — витік газу в пекарні
У центрі Парижа вранці 12 січня прогримів потужний вибух, внаслідок чого, за даними префектури французької столиці, є багато постраждалих. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на французькі ЗМІ.
Вибух стався близько дев’ятої години ранку у приміщенні пекарні, розташованої у дев’ятому окрузі Парижа. Спочатку було чути сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Фото у соцмережах демонструють руйнівні наслідки.
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 січня 2019 р.
#Paris police say several people have been injured in an #explosion and fire at a bakery believed caused by a gas leak. https://t.co/AcRFJ2ajXI pic.twitter.com/AOQvEqX4aL— China Plus News (@ChinaPlusNews) 12 січня 2019 р.
Tellement violent... hier tout était calme... tragique. Bravo à tous ces héros du quotidien pour leur travail #explosion #Trévise pic.twitter.com/qbdYgk62y9— Thomas Templier (@Thomas49T) 12 січня 2019 р.
Вулиця, де розташована пекарня, повністю засипана уламками. У будинках вибиті вікна. За інформацією ЗМІ, вибух був настільки потужним, що його силу відчули за сотні метрів.
Внаслідок вибуху є постраждалі. Спочатку йшлося про 20 людей, проте згодом їхня кількість сягнула 30-ти.
Місцева влада згодом повідомила, що унаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них — двоє рятувальників. П’ятеро з них зазнали важких травм.
На місці працюють підрозділи пожежної служби. Туди ж вирушив голова МВС Франції. Поліція просить жителів уникати місця інциденту. Причиною вибуху наразі вважають витік газу.