У центрі Парижа вранці 12 січня прогримів потужний вибух, внаслідок чого, за даними префектури французької столиці, є багато постраждалих. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на французькі ЗМІ.

Вибух стався близько дев’ятої години ранку у приміщенні пекарні, розташованої у дев’ятому окрузі Парижа. Спочатку було чути сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Фото у соцмережах демонструють руйнівні наслідки.

#Paris police say several people have been injured in an #explosion and fire at a bakery believed caused by a gas leak. https://t.co/AcRFJ2ajXI pic.twitter.com/AOQvEqX4aL