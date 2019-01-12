У центрі Парижа стався вибух

У центрі Парижа вранці 12 січня прогримів потужний вибух, внаслідок чого, за даними префектури французької столиці, є багато постраждалих. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на французькі ЗМІ.

Вибух стався близько дев’ятої години ранку у приміщенні пекарні, розташованої у дев’ятому окрузі Парижа. Спочатку було чути сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Фото у соцмережах демонструють руйнівні наслідки.

#Paris police say several people have been injured in an #explosion and fire at a bakery believed caused by a gas leak. https://t.co/AcRFJ2ajXI pic.twitter.com/AOQvEqX4aL — China Plus News (@ChinaPlusNews) 12 січня 2019 р.

Tellement violent... hier tout était calme... tragique. Bravo à tous ces héros du quotidien pour leur travail #explosion #Trévise pic.twitter.com/qbdYgk62y9 — Thomas Templier (@Thomas49T) 12 січня 2019 р.

Вулиця, де розташована пекарня, повністю засипана уламками. У будинках вибиті вікна. За інформацією ЗМІ, вибух був настільки потужним, що його силу відчули за сотні метрів.

Внаслідок вибуху є постраждалі. Спочатку йшлося про 20 людей, проте згодом їхня кількість сягнула 30-ти.

Місцева влада згодом повідомила, що унаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них — двоє рятувальників. П’ятеро з них зазнали важких травм.

На місці працюють підрозділи пожежної служби. Туди ж вирушив голова МВС Франції. Поліція просить жителів уникати місця інциденту. Причиною вибуху наразі вважають витік газу.