Було проведено конкурс серед державних банків, і найкращі умови запропонував «Ощадбанк»

Львівська міська рада уклала кредитну угоду з АТ «Державний ощадний банк України» на суму у 840 млн грн для фінансування видатків бюджету розвитку міста. Кошти від запозичення спрямують цільово на реалізацію п’ятьох проєктів. Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомили у Львівській міській раді.

Як пояснила директорка департаменту фінансової політики Вікторія Довжик, у вересні цього року сесія міської ради погодила отримання такого запозичення. Було проведено конкурс серед державних банків, і найкращі умови запропонував «Ощадбанк».

«Левова частка коштів запозичення (718 млн грн) буде скерована на добудову сміттєпереробного заводу. Будівельні роботи там виконані на 70%. Також 46,2 млн грн буде скеровано на будівництво шляхопроводу на перехресті вулиць Тараса Шевченка – о. Омеляна Ковча. Аварійний міст на вул. о. Омеляна Ковча зперебуває на балансі “Укрзалізниці” і забезпечує транспортне сполучення мешканців мікрорайону Рясне зі Львовом, а також забезпечує транзитне сполучення із європейським кордоном. Однак, з кожним роком стан мосту погіршується. Для ремонту і одночасного забезпечення транспортного сполучення потрібно побудувати новий дублюючий міст. Уже є розроблений проєкт на будівництво нового дублюючого шляхопроводу поруч з існуючим. Зведення нового моста дасть можливість закрити існуючий на ремонт, та в подальшому організувати кільцевий рух на цьому напрямку», – пояснила Вікторія Довжик.

Також кошти від запозичення скерують на облаштування двох центрів для ветеранів та реконструкцію системи живлення ТЦ «Північна» (ТЕЦ-2).

Угоду з Ощадбанком у мерії підписали 26 грудня і вже отримали перший транш. Для міста було принципово отримувати ці кошти траншем, тобто брати кошти тоді, коли виникає потреба на підприємствах/підрозділах, які реалізовують відповідні проєкти.