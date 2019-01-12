Внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа постраждав українець

Чоловік дістав незначні пошкодження

СвітАндрій Стець, 12 січня4620

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Внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа постраждав українець
фото AFP
За уточненими даними внаслідок вибуху загинули три людини

Внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа незначні пошкодження дістав громадянин України. Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України у Франції Микола Собко, повідомляє «Укрінформ».

«Чоловік проживав в готелі навпроти будинку, де стався вибух, і дістав незначні пошкодження», - сказав дипломат.

За його словами, чоловікові була надана необхідна консульська допомога. Він почуває себе задовільно.

Фото Daily Express, AFP, ЕРА

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні у центрі Парижа в пекарні, розташованій на вулиці Рю-де-Тревіз, близько 9:00 ранку за місцевим часом пролунав сильний вибух. За попередніми даними, вибух стався через витік газу.

Полум'я охопило перший поверх будівлі, в якій розташована пекарня. Наслідки вибуху - розбиті вікна і вітрини в сусідніх будинках, пошкоджені машини.

Французька влада уточнила, що внаслідок вибуху загинули три людини - двоє пожежників і жінка з Іспанії.

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