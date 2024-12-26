Портрети Віктора Медведчука та Оксани Марченко, які виставляло на аукціон АРМА

Вищий антикорупційний суд заборонив продаж арештованого майна підозрюваного у державній зраді колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Рішення стосується і тих речей, які вже встигло продати Агентство з розшуку та управління активами на аукціонах, повідомила голова АРМА Олена Дума у четвер, 26 грудня.

У середу, 25 грудня, ВАКС постановив заборону реалізації арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком. Заборону пояснили можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів нардепа. На думку суду, продаж таких активів може завадити стягненню активів у дохід держави, якщо відповідне рішення ухвалять.

«Водночас АРМА вже здійснило продаж частини цього майна, і виручені кошти були спрямовані до держбюджету України. Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі Prozorro.Продажі та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами. Особливо дивним виглядає той факт, що суд не залучив Національне агентство до розгляду справи, хоча ВАКС був поінформований про те, що частина активів уже передана на потреби обороноздатності України під час війни», – повідомила Олена Дума.

За словами голови АРМА, агентство вже передало на потреби ЗСУ літак Gulfstream G650 та гелікоптер Bell-427, а також продало на аукціонах низку позицій з майна Медведчука – зокрема, його автомобіль Maybach, квадроцикли, багі, картини та годинники. Усі активні торги агентство припинило.

«У зв'язку із цим постає важливе питання: чи не чекає така сама доля на арештовану яхту Медведчука Royal Romance, продаж від якої принесе мільярди до бюджету?» – написала очільниця АРМА.

Агентство буде оскаржувати ухвалу ВАКС в Апеляційному суді. За словами Олени Думи, агентство очікує на справедливе рішення апеляційної інстанції.

Цікаво, що яхта, про яку говорить Олена Дума, стала першим арештованим активом, який отримав українську реєстрацію за кордоном. З травня 2024 року на 92-метрову яхту Royal Romance, яка орієнтовно коштує 8 млрд грн та перебуває у водах Хорватії, поширюється українська юрисдикція