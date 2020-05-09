САД оприлюднила схему нової дороги в об’їзд Трускавця

Будівництво нової дороги в об’їзд Трускавця, яка з’єднає курортне місто з Дрогобичем планують розпочати уже в липні і завершити основні роботи до кінця року. Служба автомобільних доріг Львівської області оприлюднила карту нової автомагістралі і оголосила тендер на майже 240 млн грн.

Нову дорогу протяжністю 3,8 км прокладуть від перехрестя між Сільцем і Модричами в об'їзд Трускавця і з'єднають з існуючою дорогою на Борислав в районі трускавецького озера. Керівник Служби автомобільних доріг Львівської області Олег Береза розповів ZAXID.NET, що на початку та в кінці нової дороги облаштують кільця для безпечного проїзду перехресть.

На карті показано, як пролягатиме нова дорога в об'їзд Трускавця (клікніть, щоб збільшити схему)

Нову дорогу збудують в обхід закритого у березні через загрозу обвалу відтинку дороги між Трускавчем у Дрогобичем.

«Нова дорога пролягатиме прямо, минаючи всі карстові провалля, які утворилися в 2017 і цього року. Вона має бути основною транспортною артерією і піде зовсім іншим шляхом, щоб убезпечити проходження транспорту зі Львова і Дрогобича у напрямку Трускавець, Борислав, Східниця», – розповів Олег Береза.

Торік на будівництво нової дороги розробили проектно-кошторисну документацію (ПКД) і провели громадські слухання. Під час слухань місцеві жителі висловили побоювання, що нову дорогу будуватимуть на недослідженій території, де також є ризики утворення карстових проваль. Однак Олег Береза переконує, що проект будівництва нової дороги пройшов усі необхідні експертизи, у тому числі геологічну.

«Ми замовляли експертизу з геологічними дослідженнями, які дають нам впевненість в тому, що ми зробили всі правильні кроки, щоб ця дорога була якісна і кошти були використані правильно. Нам надали висновок, що проект відповідає усім вимогам України, у тому числі, по безпеці», – заявив ZAXID.NET rерівник Служба автомобільних доріг Львівської області Олег Береза.

За його словами, необхідні для будівництва нової дороги гроші планують виділити під час перегляду держбюджету у червні. Втім, тендер на будівництво дороги із загальним кошторисом майже 240 млн грн вже оголосили. 8 травня Служба автомобільних доріг у Львівській області опублікувала умови тендеру у системі ProZorro.

Якщо тендер пройде успішно і визначиться підрядник робіт, то будівництво дороги планують розпочати уже в липні. До кінця цього року, за словами Берези, планують виконати основні будівельні роботи.

Нагадаємо, у вересні 2017 року біля Трускавця утворилося провалля глибиною 50 метрів через обвал карстової породи діаметром 200 метрів. Згодом у листопаді 2017 року неподалік виявили ще одне, вже менше, провалля. Внаслідок зсуву ґрунту на дорозі між Трускавцем та Дрогобичем почали з'являтися тріщини, через що і виникло питання про будівництво нової дороги.

15 березня цього року біля дороги між Трускавцем та Дрогобичем виникло нове 100-метрове карстове провалля. Після цього небезпечний відтинок дороги закрили для руху будь-якого автотранспорту. Тепер до Трускавця можна доїхати лише через Стебник, або через Борислав, що суттєво збільшує час на транспортне сполучення курорту з рештою області.

Причиною регулярних карстових провалів біля Трускавця фахівці вважають наслідки неналежної консервації шахт з видобутку калійної солі, що формально розташовані у сусідньому містечку Стебник, однак підземні виробітки доходять до Трускавця.