Щоб рослини швидше адаптувалися, поступово звикайте їх до умов кімнати

Багато садових рослин можна з успіхом вирощувати в приміщенні протягом усього року. Щоб рослини швидше адаптувалися, поступово звикайте їх до умов кімнати, залишаючи відкритими вікна і перевіряючи наявність шкідників. Перед перенесенням у будинок видаліть шкідників струменем води або спеціальним мильним розчином. Які рослини можна вирощувати вдома, пише The Spruce.

Бегонії

Бегонії, особливо королівські, відомі своїми візерунчастими та кольоровими листками. Вони потребують високої вологості та яскравого розсіяного світла. Щоб підтримати оптимальні умови, можна поставити рослину на підставку з камінців та води, які підвищать вологість.

Фуксії

Фуксії добре ростуть у температурі 15-21°C і люблять прохолодні зимові умови. Взимку цвітіння може бути обмеженим, тому рослини потрібно обрізати і ставити в прохолодне, затінене місце. Весною їх переносять на сонячні підвіконня, відновлюють полив і підживлення.

Пеларгонії

Пеларгонії можна переносити у приміщення перед першим морозом і дозволяти їм перебувати у спокої до весни. Якщо є яскраве південне вікно, можна забезпечити додаткове освітлення, щоб вони цвіли навіть взимку.

Абутилони

Абутилони ростуть при температурі понад 18°C і яскравому освітленні з південних або західних вікон. Легке обрізання восени допомагає підтримувати форму куща, а підживлення водорозчинним добривом кожні два тижні стимулює ріст і цвітіння.

Колеуси

Колеуси швидко вкорінюються з живців і добре переносять помірно прохолодні ночі. Вони потребують регулярного зволоження ґрунту і видалення квітів, щоб уникнути утворення насіння і зберегти декоративність листя.

Тропічні гібіскуси

Гібіскуси добре ростуть на сонячних підвіконнях і можуть цвісти навіть взимку при достатньому освітленні. У холодні місця рослини можна ставити на світліші, але прохолодні ділянки, дозволяючи їм входити в стан спокою.

Гострі перці та пряні трави

Маленькі гострі перці легко перенести в будинок і продовжувати плодоносити, якщо забезпечити їм достатньо світла та регулярний полив. Базилік, петрушка, цибуля, розмарин і лемонграс добре ростуть у горщиках, а регулярне підрізання сприяє кущистості та новому росту.