Андрій Садовий зустрівся з президентом ПАРЄ Тіні Коксом

У середу, 6 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з Президентом ПАРЄ Тіні Коксом та головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Під час зустрічі мер Львова закликав Асамблею створити комісію для розслідування воєнних злочинів Росії на території України.

«У Маріуполі російські окупанти звозять мобільні крематорії та спалюють тіла вбитих. Після того, як світ побачив звірства у Бучі, після розголосу у світі, окупанти намагаються знищити всі докази геноциду. Ми закликаємо Парламентську асамблею Ради Європи створити комісію для розслідування воєнних злочинів Росії на території України. Це ніщо інше, як геноцид українського народу», – зазначив Андрій Садовий.

Також він передав листа до ПАРЄ, де закликав провести люстрацію всередині Асамблеї.

«Росія втратила особисту легітимність у Раді Європи, але її голос поширюють сателіти, якими вона наповнила аналітичні і міжнародні організації за останні 30 років. Парламентській асамблеї варто переглянути вимоги до своїх працівників та провести люстрацію серед політичного та адміністративного складу», – вважає Садовий.

У листі зазначено, що впродовж багатьох років Москва «витирала ноги» об правила та свої зобов’язання перед Радою Європи. Мер Львова вважає, що будь-який контакт з країною-агресором або її громадянами, війська яких вчинили геноцид проти населення суверенної країни повинні бути негайно розірвані.

«Тому сьогодні я прошу вас звільнити організацію від російського впливу, розірвавши будь-які контакти з представниками Російської Федерації», – вказано у листі.

Нагадаємо, раніше Росію одноголосним рішенням вигнали з ПАРЄ.