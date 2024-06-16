Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Владімір Путін закликав Китай не брати участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії, ініційованого Україною. Про це у суботу, 15 червня, повідомило Associated Press.

«Очевидно лиш те, що Китаю тут немає, і я припускаю, що їх тут немає тому, що Путін попросив їх не приїжджати, а вони зобов'язали Путіна», – сказав Салліван.

За словами радника, своєю відсутністю Китай показав свою позицію щодо війни Росії в Україні.

«Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу», – додав він.

Раніше американська розвідка заявляла про те, що навесні 2024 року Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для використання у війні проти України. У червні президент КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським пообіцяв не продавати зброю Росії.

Нагадаємо, упродовж 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбувається Глобальний саміт миру, який проводиться за ініціативою України. Під час саміту представники понад 90 країн обговорюють «українську формулу миру».

Три основні пункти, на яких зосереджений Глобальний саміт миру – це ядерна та продовольча безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців.

Китай повідомив, що не братиме участь у заході, де не представлена російська сторона. Пекін заявив, що будь-який мирний процес вимагатиме участі Росії та України, і висунув власні ідеї миру.