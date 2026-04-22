Як зрозуміти, що сало готове: оптимальні терміни сухого засолу
Сухий засіл сала – один із найпростіших способів приготування цього продукту, однак не всі розуміють: скільки часу його потрібно витримувати і як визначити готовність. УНІАН розповідає, як зрозуміти, що сало готове.
Скільки часу потрібно для засолу?
Термін залежить від товщини сала, його вологості та температури. Зазвичай шматки сала розміром приблизно 15–20 сантиметрів у довжину і 5–7 сантиметрів у ширину просолюються за 5–7 днів.
Як зрозуміти, що сало готове?
Існує кілька ознак, за якими можна зрозуміти, що сало вже просолилося:
- Сало стає щільнішим. Воно втрачає «сирість», гірше ріжеться і вже не таке соковите. Це відбувається через те, що під час засолювання виходить частина вологи.
- Сало змінює колір. Продукт перестає бути білосніжним – з’являється легко прозорість. Це природна зміна після засолювання.
- Колір прожилок м’яса змінюється. Якщо сало було з прошарком, то в готовому солоному продукті м’ясо вже не повинно бути червоним або яскраво-рожевим. Якщо його колір став сіро-рожевим або ближче до коричневого – це означає, що сало пересолилося.
