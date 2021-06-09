Парламент Сальвадору ухвалив закон, який офіційно визнав біткоїн платіжним засобом. Про це повідомляє «РБК».

Як повідомляється, на створення інфраструктури, яка дозволить приймати платежі у криптовалюті, документ відводить три місяці. Приймання біткоїна до оплати стане обов’язковим в країні.

Крім того, уряд країни планує створити офіційний криптогаманець і зберігатиме в ньому біткоїни на суму у 150 млн доларів для трастового фонду на базі Банку розвитку Сальвадору, щоб гарантувати можливість автоматичного і миттєвого обміну криптовалюти на долар США. За словами Букеле, створення сучасної фінансової інфраструктури вже найближчим часом допоможе створити нові робочі місця.

Президент Сальвадору Наїб Букеле наголосив, що криптовалюта буде законним платіжним засобом нарівні з доларом США.

Закон передбачає, що ціни в Сальвадорі можуть встановлюватися в біткоїнах, також у криптовалюті можна буде сплачувати податкові відрахування. Обмін біткоїна не оподатковуватиметься на приріст капіталу, при цьому обмінюватися на долари біткоїни будуть за ринковим курсом.

Водночас в бухгалтерських цілях легалізація біткоїна не означає повну заміну долара США. А сам долар, як і раніше, буде використовуватися в бухгалтерії як базова валюта.

В середині травня біткоїн впав до майже 35 тис. доларів США після того, як коштував майже 60 тис. доларів. Вважається, що криптовалюту обвалив Китай. Пекін заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями з криптовалютою (зберігання й управління). Він також застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі ними.

На думку окремих фінансових аналітиків в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може перевищити 100 тис. доларів. В той самий час є чимало скептиків, які говорять про штучний ажіотаж навколо вартості валюти.