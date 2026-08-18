Не обмежуйтеся лише тими ділянками, де вже помітні гусениці

Самшитова міль може завдати значної шкоди кущам за короткий час. Найбільшу небезпеку становлять гусениці, які активно живляться листям і молодими пагонами. Якщо шкідника вчасно не помітити, рослина швидко втрачає зелену масу, слабшає та може засохнути. Як виявити проблему одразу, пише Кobieta.interia.

Як розпізнати шкідника

Першими ознаками появи самшитової молі можуть бути павутиння між гілками, пошкоджене листя та темні сліди життєдіяльності гусениць. Спочатку личинки об’їдають краї листків або виїдають їхню м’яку частину, а за значного ураження залишають після себе майже голі пагони.

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Особливо уважно оглядайте рослину всередині крони, адже там гусениці можуть залишатися непомітними. Якщо листя раптово почало жовтіти або буріти, перевірте кущ на наявність павутиння та самих личинок.

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Домашній засіб із часнику та оцту

Для обробки невеликої кількості шкідників можна приготувати простий розчин із доступних продуктів.

Вам знадобляться:

Тепла вода 1 л. Часник 6 зубчиків. Столовий оцет 10% 2 ст. л. Рідке мило або засіб для миття посуду кілька крапель.

Подрібніть часник і залийте його теплою водою. Залиште настій на 24 години, щоб вода увібрала активні речовини. Потім ретельно процідіть рідину, додайте оцет і кілька крапель рідкого мила. Перелийте готовий розчин у пляшку з розпилювачем.

Як обробити самшит

Проводьте обприскування вранці або ввечері, коли на кущ не потрапляють прямі сонячні промені. Ретельно змочуйте листя з обох боків, особливо його нижню поверхню, а також внутрішню частину крони.

Не обмежуйтеся лише тими ділянками, де вже помітні гусениці. Уважно обробіть усі пагони, оскільки шкідники можуть ховатися серед листя.

Після дощу обробку за потреби доведеться повторити, адже вода змиває засіб із поверхні рослини. За незначного ураження процедуру можна повторювати приблизно раз на тиждень, одночасно контролюючи стан куща.