Сайт «Партії регіонів» знову почав функціонувати

На сайті є заява, що «Партія Регіонів» незабаром відродиться

Сайт «Партії регіонів», який не оновлювався впродовж кількох років, знову почав працювати. 29 жовтня анонімні власники ресурсу заявили про його перезапуск та відродження самої партії.

Зокрема, перші новини на сайті датовані 5 жовтня. Згідно з інформацією на ресурсі, сторінку наповнюють члени партії, «які не вийшли зі складу партії і плекають надію реанімувати цей політичний проект».

«Незабаром пройдуть засідання ініціативних груп в усіх регіонах країни, де будуть вирішуватися організаційні питання подальшого функціонування партії», – йдеться у повідомленні.

На сайті зазначили, що програма партії – зупинити війну, повернути пенсії і зарплати до рівня 2013 року в доларовому еквіваленті. Також у дописі від імені «ініціативної групи» йдеться, що вони мають намір провести відкриті праймеріз у регіонах України.

На сайті є інформація, що тепер їхній офіс в Києві розташований на вулиці Кудрявській, 3/5. Нагадаємо, до 2014 року «регіонали» перебували на вул. Липській, 10.

Нині на сайт можна потрапити за електронною адресою partyofregions.org, хоча раніше офіційна сторінка партії була partyofregions.ua. Під час переходу за старою адресою шукача перекидає на новий домен.

Від 2016 року сайт партії перебував на реконструкції. Слід зазначити, що зареєстрували реанімований сайт

в Росії.

До слова, у квітні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва закрив провадження щодо заборони «Партії регіонів», оскільки позивач відкликав свою заяву.