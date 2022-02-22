СБУ оприлюднила аудіозаписи з розмовами бойовиків про загострення на Донбасі
Бойовиків здивувало, що українська армія не ведеться на провокації
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Працівники Служби безпеки України (СБУ) отримали розмови бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР», які 17 лютого спровокували загострення на Донбасі. Відповідні аудіозаписи СБУ опублікувала у вівторок, 22 лютого.
На оприлюднених записах чутно, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
- обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;
- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
- розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом російського прикордонного пункту в Ростовській області»);
- підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.
Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.
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