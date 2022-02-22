Працівники Служби безпеки України (СБУ) отримали розмови бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР», які 17 лютого спровокували загострення на Донбасі. Відповідні аудіозаписи СБУ опублікувала у вівторок, 22 лютого.

На оприлюднених записах чутно, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;

дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом російського прикордонного пункту в Ростовській області»);

підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.