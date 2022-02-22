В результаті обстрілу Щастя російський снаряд влучив у трансформатор Луганської ТЕС

Російська окупаційна армія обстріляла Щастя та влучила у Луганську ТЕС. В результаті попадання російського снаряда загорівся трансформатор.

Росіяни обстріляли ТЕС у Щасті у вівторок 22 лютого о 12:34, повідомляє ДСНС. Під час обстрілу снаряд влучив у трансформатор, що спричинило загоряння, розлив мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор.

Наразі відомо, що палають три трансформатори. Надзвичайники попереджають про загрозу розповсюдження пожежі і на інші трансформатори.

Крім того, глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські військові також влучили у приватний будинок у Щасті, жертв немає.

Пізніше він повідомив, що Гайдай повідомив, якщо обстріли Щастя не припиняться, буде ухвалено рішення про евакуацію населення. З його слів, місця розміщення людей визначені, а ДСНС та поліція готові до проведення евакуації.

Це уже другий обстріл Луганської ТЕС у Щасті. 21 лютого росіяни перебили електромережу Луганської ТЕС, після чого її роботу частково зупинили.