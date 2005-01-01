СБУ перевіряє роботу DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму

Головне управління Служби безпеки України в окупованій Росією Автономній Республіці Крим проводить слідчі дії в рамках кримінальної справи про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma на анексованому півострові, йдеться у відповіді прес-служби відомства на запит видання «Крим.Реалії».

«Повідомляємо, що відомості Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України щодо можливого здійснення господарської діяльності з продажу на тимчасово окуповану територію Криму німецькими компаніями DHL Express, Adidas, Puma долучені до матеріалів кримінального провадження», – йдеться в документі. При цьому в СБУ додали, що наразі не оголошуватимуть подробиць досудового розслідування.

Нагадаємо, 6 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму. Тоді ж в СБУ пообіцяли перевірити цю інформаціюб.

Нагадаємо також, що на анексованому півострові, попри санкції, працюють компанії BMW, Toyota і Mercedes-Benz.