BMW, Toyota і Mercedes-Benz працюють в анексованому Криму в обхід санкцій

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 грудня2050

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Світові автомобільні бренди працюють в анексованому Росією Криму в обхід введених Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки санкцій, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ).

«Працівники МТОТ виявИЛИ факти використання торгових марок світових автомобільних брендів: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault, Lexus і надання дилерськими центрами, розташованими на тимчасово окупованій території України, повного набору послуг», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що використання всесвітньо відомих торгових марок автовиробників на тимчасово окупованій території України порушує санкційний режим у зв'язку зі збройною агресією проти України, окупацією Криму та збройного конфлікту на Донбасі.

У зв’язку з цим міністерство звернулося до відповідних органів влади щодо необхідності вжиття передбачених законодавством заходів.

До слова, Раніше у Криму були виявлені факти здійснення незаконної діяльності компаній DHL Express, Adidas AG, Puma SE.

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