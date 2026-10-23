«Львіводоканал» співпрацює з правоохоронцями

У п’ятницю, 23 жовтня, СБУ влаштувала обшуки у ЛКП «Львівводоканал», що працює на вул. Зеленій, 64. Інформацію ZAXID.NET підтвердили власні джерела у слідстві.

Невідкладні слідчі дії провели за ч.1 ст.114 Кримінального Кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). За інформацією ZAXID.NET, йдеться про фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків.

У «Львіводоканалі» підтвердили проведення обшуків та заявили, що співпрацюють із правоохоронними органами.

«Так, справді, сьогодні протягом дня на “Львівводоканалі” тривають обшуки. Нам невідомо, що саме шукають правоохоронці на підприємстві. “Львівводоканал” співпрацює з правоохоронними органами та сприяє в межах чинного законодавства. Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково», – повідомили у «Львіводоканалі».

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У пресслужбі Управління Служби безпеки України у Львівській області не підтвердили, але й не спростували інформацію про обшуки у «Львівводоканалі».

Більше інформації повідомимо згодом.