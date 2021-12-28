Працівників амбулаторії в Рясному підозрюють в підробці ковід-сертифікатів

Працівники амбулаторії сімейної медицини в Рясному підробляли сертифікати про вакцинацію за 2000-4000 грн. СБУ провела обшуки в амбулаторії і виявила, що до злочинної групи дотичні сімейні лікарі. Зараз у цій справі триває слідство.

Як вказано у матеріалах цієї справи, ще 16 серпня львівська поліція відкрила кримінальне провадження щодо підробки сертифікатів про вакцинацію в амбулаторії сімейної медицини №4, що на вул.Шевченка 358б. Слідство встановило, що жителі Львова із медиками за допомогою спеціальної програми підробляли сертифікати вакцинації і вносили неправдиву інформацію до електронної медичної системи «Helsi». Зокрема, медики за винагороду вносили інформацію про вакцинацію пацієнтів, які насправді не щепилися.

Слідство встановило, що медики отримували 2000-4000 грн за один сертифікат про вакцинацію. Ці гроші клієнти сплачували або готівкою, або перераховували на особисті рахунки лікарів. Протягом шести місяців медпрацівники видавали до 20 фальшивок щодня.

«Безпосереднім внесенням в базу даних вакцинованих осіб займаються медичні працівники амбулаторії сімейної медицини №4 КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова», що знаходиться за адресою м.Львів, вул.Шевченка 358 б. Видачу вказаних сертифікатів здійснюють сімейні лікарі», – йдеться в матеріалах цієї справи.

10 грудня працівники Служби безпеки України разом з поліцією провели обшуки у приміщення амбулаторії і вилучили мобільні телефони, флешки, блокноти, жорсткі диски та блокноти медиків, а також документи. 14 грудня суддя Личаківського районного суду Яворський наклав арешт на всю вилучену техніку та документи. Досудове розслідування у цій справі триває.